Attila Szalai: "Fenerbahçe sonuna kadar savaşacak"

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Attila Szalai: 'Fenerbahçe sonuna kadar savaşacak'
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21 Mart 2021 21:20
Attila Szalai
Attila Szalai
Fenerbahçe
Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Sonuna kadar savaşarak devam edeceğiz" diyen Attila Szalai, "Zor maçtı. Açıkçası iki taraf için de zordu. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Son dakikaya kadar savaştık. Maalesef 1 puan alabildik. Ligin sonuna kadar bu şekilde savaşmaya devam edeceğiz." Taraftarlar bize her zaman destek veriyor, bunu hissediyoruz. Onları mutlu etmek için, şampiyonluk için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.



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