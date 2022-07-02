Attila Szalai: 'Dinamo Kiev maçı için sabırsızlanıyoruz'

Hazırlık maçında Partizan'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Attila Szalai maç sonrası konuştu.



TRT Spor'un sorularını yanıtlayan Macar savunma oyuncusu, "Sezon öncesi hazırlıklarımız iyi gidiyor. Sıkı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elbette sıkı idmanlardan sonra yapılan maçlar kolay bir şekilde geçmeyebiliyor. Bu sezon öncesi kampı daha çok taktik mentaliteye uyum sağlamak için yapılıyor. Bu anlamda iyi gidiyoruz. Ofansif ve defansif olarak iyi bir yoldayız. Sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçı için de görüşleri sorulan Szalai, "Dinamo Kiev maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Söylediğim gibi, çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bu maçı en iyi şekilde atlamak adına" dedi.





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