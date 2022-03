Attila Szalai'den transfer için açıklama

"NEREDE OYNARSAM..."

TRANSFER DEDİKODULARINA YANIT

"ARDA'YA BASKI YARATMAMALIYIZ"

"ŞAMPİYONLUK TEK ARZUMUZ"

"TÜRKÇE'DE HERKES YARDIMCI OLUYOR"

Fenerbahçe'nin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, gündemdeki konular hakkında açıklamalar yaptı.Sözlerine Kasımpaşa maçında attığı gole ve galibiyetle ilgili başlayan Attila Szalai "Öncellikle herkese merhaba, son maçı kazanmamız herkesi çok mutlu etti ve önemli bir 3 puandı. Son 3 maçımızda 3 galibiyet aldık. Pazar günü oynayacağımız önemli maç için hazırlanıyoruz. Tabii ki son dakika attığımız golle aldığımız galibiyet bizim için çok değerliydi. Bizim için kritik bir galibiyetti. Atmosferden şu an çok daha iyi, geçmişte aldığımız sonuçlar iyi değildi. Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nden elendik. Kafamızı kaldırmamız ve daha iyi olmamız gerekiyordu." açıklamasını yaptı.Oynadığı pozisyon hakkındaki soruyu yanıtlayan Macar futbolcu "Maalesef sol bek pozisyonunda oynayan takım arkadaşlarım sakat olduğu için o maçta sol bek oynadım. Nerede oynarsam oynayayım en iyimi ortaya koymak istiyorum. Pozisyondan ziyade takımın aldığı sonuç önemli. Geçmiş maçlara bakarsak mükemmel performans ortaya koyduğumuz söyleyemem. Bunu da elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.Transfer haberiyle ilgili konuşan Szalai "Ben böyle şeyleri düşünmüyorum. Böyle şeylere odaklı birisi değilim, bu tip dedikodulara aldırış etmiyorum. Her gün sıkı bir şekilde çalışıyorum, kendimi geliştirebilmek için, zaten en önemlisi bu..." dedi.Genç futbolcu Arda Güler'den de övgüyle bahseden Szalai "Herkes gayet iyi biliyor Arda mükemmel bir futbolcu, topla müthiş yeteneği var. İyi bir karakteri olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Sürekli futbolla ilgili sorular soruyor, fitness ile ilgili, besin konusunda her şeyi soruyor. Gerçekten yüksek potansiyeli var, şu an da iyi yolda olduğunu söyleyebilirim. Arda gibi genç yetenekler üstünden fazla baskı yaratmamak gerekiyor. Söylemiş olduğum gibi iyi bir karakteri var ve iyi bir futbolcu..." diye konuştu.Taraftarlara da mesaj gönderen Attila Szalai "Bizler kulüp tarihinin farkında olan insanlarız. Son yıllarda şampiyonluğu elde edemedik ama bu bizim en büyük arzumuz. Bizlerde taraftarın isteğinin farkındayız. Şampiyonluğu kazanmak en büyük isteğimiz. Ben taraftarın desteklerini bekliyorum. Umuyorum onların destekleriyle birlikte iyi bir oyun ve iyi bir sonuç ortaya koyarız." dedi.Türkçesi hakkında övgü dolu sözlere yanıt veren Szalai "Öncelikle güzel sözleriniz için teşekkür ediyorum. Genel olarak herkes bana yardımcı oluyor. Takımdaki Türk oyuncular, tercümanlar ve çalışanlar bana yardımcı oluyor. Telefonda kullandığım aplikasyon da Türkçe öğrenerek kendimi geliştirmeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.Attila Szalai basın toplantısını, Türkçe olarak 'Teşekkürler, iyi günler' diyerek bitirdi.