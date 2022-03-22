Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Konyaspor maçında dizinden sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Bağlarında yırtık olmasından şüphelenilen Szalai'de korkulan senaryo gerçekleşmedi.
Yapılan kontrollerde, başarılı oyuncunun sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edildi. Macaristan Milli Takımı'ndan affını isteyen Szalai'nin Kayseri maçına yetişme ihtimali var.
Yapılan kontrollerde, başarılı oyuncunun sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edildi. Macaristan Milli Takımı'ndan affını isteyen Szalai'nin Kayseri maçına yetişme ihtimali var.