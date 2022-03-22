Attila Szalai'de korkulan olmadı

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, son oynanan Konyaspor maçını tamamlayamamıştı. Yıldız futbolcudan Sarı Lacivertlier'i sevindiren haber geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Attila Szalai'de korkulan olmadı
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22 Mart 2022 09:00
Attila Árpád Szalai
Attila Árpád Szalai
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Konyaspor maçında dizinden sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Bağlarında yırtık olmasından şüphelenilen Szalai'de korkulan senaryo gerçekleşmedi.

Yapılan kontrollerde, başarılı oyuncunun sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edildi. Macaristan Milli Takımı'ndan affını isteyen Szalai'nin Kayseri maçına yetişme ihtimali var. 

 

 

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