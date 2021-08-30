Attila Szalai: 'Aynı şekilde devam!'

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, Altay maçı sonrası konuştu.
Karşılaşmayı değerlendiren Attila Szalai "Performansımızdan gurur duyuyoruz. Defans anlamında takım olarak iyi bir iç çıkardık. Forvet, orta saha, defans ve kaleci olarak iyi işler yapıyoruz. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.
Karşılaşmayı değerlendiren Attila Szalai "Performansımızdan gurur duyuyoruz. Defans anlamında takım olarak iyi bir iç çıkardık. Forvet, orta saha, defans ve kaleci olarak iyi işler yapıyoruz. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.