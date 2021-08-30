Attila Szalai: "Aynı şekilde devam!"

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Fenerbahçe'nin Altay'ı 2-0 mağlup ettiği maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Attila Szalai: 'Aynı şekilde devam!'
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30 Ağustos 2021 00:46
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, Altay maçı sonrası konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Attila Szalai "Performansımızdan gurur duyuyoruz. Defans anlamında takım olarak iyi bir iç çıkardık. Forvet, orta saha, defans ve kaleci olarak iyi işler yapıyoruz. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.


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