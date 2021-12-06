Attila Szalai aylar sonra bir ilki başardı

Galatasaray derbisinde kulübede kalan, Göztepe karşılaşmasının son 1 dakikasında oyuna giren Attila Szalai dün 11'de sahaya çıktı.



Macar stoper, ilk yarıda iki önemli kurtarışa imza attı. Daha 4. dakikada topu kale dibinden kafayla çıkaran genç stoper, 44'te de tehlikeyi önlemek için ters bir vuruş yaptı ve top Berke'de kaldı. Szalai 70 ve 90. dakikada Serdar Dursun'un attığı gollerde asisti yaptı.



Süper Lig kariyerindeki ilk iki asistini yapan Szalai, Temmuz 2020'den (Simon Falette vs Sivasspor) bu yana sarı-lacivertli formayla akan oyunda gol pası veren ilk stoper oldu.



