Attila Szalai, attığı golü Altay'a hediye etti!

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Başakşehir maçında attığı golü kaleci Altay Bayındır'a hediye etti.
Müsabakanın 40. dakikasında takımına beraberliği getiren golü kaydeden Szalai, golden sonra kaleci Altay'ın formasını göstererek arkadaşına moral verdi.
Altay, hafta içinde el bileğinden sakatlanmıştı.
Szalai, İttifak Holding Konyaspor deplasmanından sonra Medipol Başakşehir deplasmanında da gol atarak ligdeki sayısını 2'ye çıkardı.
Müsabakanın 40. dakikasında takımına beraberliği getiren golü kaydeden Szalai, golden sonra kaleci Altay'ın formasını göstererek arkadaşına moral verdi.
Altay, hafta içinde el bileğinden sakatlanmıştı.
Szalai, İttifak Holding Konyaspor deplasmanından sonra Medipol Başakşehir deplasmanında da gol atarak ligdeki sayısını 2'ye çıkardı.