Attila Szalai, adım adım İngiltere'ye

Fenerbahçe'de gündem Attila Szalai. Talipleri her geçen gün artan Macar stoper için son talip Premier Lig'den Fulham oldu.



Bir diğer İngiliz ekibi Nottingham Forest da Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çalmış ancak sarı lacivertliler 20 milyon euroda diretince geri adım atmıştı. Forest, Attila Szalai yerine Mainz'dan 10 milyon euroya Moussa Niakhate ile kadrosunu güçlendirdi. Bu hamle sonrası Fulham'a adeta gün doğdu.



ATTİLA SZALAİ FULHAM YOLUNDA



İngiliz basınından aktardığı habere göre; Fenerbahçe'nin kapısını çalan Premier Lig'in yeni ekibi Fulham'ın Szalai için 15 milyon euro bonservis bedeli belirlediği yazıldı. Başkan Ali Koç'un 20 milyon euro bonservis istediği 24 yaşındaki stoper için pazarlık masasında orta yolun bulunabileceği, Szalai'nin de Premier Lig'e gitmek için yönetime baskı yaptığı belirtildi.



ALİ KOÇ'UN İNADI KIRILDI



Attila Szalai için 20 milyon euronun altında hiçbir teklifi değerlendirmeyen Başkan Ali Koç'un, Macar stoperin performansındaki düşüş sonrası inadının kırıldığı öğrenildi. 15 milyon euroya kadar çıkan piyasa değeri an itibariyle 12 milyon euroya düşen Szalai'nin daha fazla değer kaybetmesinden korkan Koç, Fulham'ın teklifini kabul edecek gibi görünüyor.



Fenerbahçe kariyerinde 65 maça çıkan Attila Szalai, özellikle Kim Min-Jae ile yakaladığı uyumla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Vitor Pereira döneminde 3'lü savunmaya geçiş sonrası performansı giderek düşen Macar oyuncu, zaman zaman sol bekte görev yapmak zorunda kalmıştı. Szalai Fenerbahçe formasıyla 4 gol 2 asistlik performans sergilerken, hiçbir maçta kırmızı kart görmedi.







