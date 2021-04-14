Attila Gökçe: 'Yabancı sınırının yine ertelenmesi istendi'

Milliyet gazetesi yazarı Attila Gökçe, Süper Lig kulüplerinin yabancı sınırının bir kez daha ertelenmesi için TFF ile görüştüğü ve TFF'nin de bu talebi gündemine aldığını yazdı.
İşte Gökçe'nin yazısındaki o bölüm:
"Yabancı futbolcu sayısını 8'e indiren talimatın uygulanması, bildiğiniz gibi 1 yıl ertelenmişti. Pandemi gerekçesiyle bu indirimi yapamayan kulüpler TFF'ye erteleme kararı aldırmıştı.
Şimdi gün dolup devran dönerken Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı yeniden sızlanıyor: "Lütfen bir yıl daha erteleyelim. Sözleşmesi devam eden futbolcular var." Ben olsam, "Yeter artık. Erteleme yok" diye kestirip atardım. Nihat Özdemir sabırlı bir başkan… Yönetim kurulu istekleri gözden geçiriyor, çalışıyormuş."
İşte Gökçe'nin yazısındaki o bölüm:
"Yabancı futbolcu sayısını 8'e indiren talimatın uygulanması, bildiğiniz gibi 1 yıl ertelenmişti. Pandemi gerekçesiyle bu indirimi yapamayan kulüpler TFF'ye erteleme kararı aldırmıştı.
Şimdi gün dolup devran dönerken Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı yeniden sızlanıyor: "Lütfen bir yıl daha erteleyelim. Sözleşmesi devam eden futbolcular var." Ben olsam, "Yeter artık. Erteleme yok" diye kestirip atardım. Nihat Özdemir sabırlı bir başkan… Yönetim kurulu istekleri gözden geçiriyor, çalışıyormuş."