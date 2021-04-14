Attila Gökçe: "Yabancı sınırının yine ertelenmesi istendi"

Attila Gökçe, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yabancı sınırının ertelenmesini istediğini yazdı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Attila Gökçe: 'Yabancı sınırının yine ertelenmesi istendi'
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14 Nisan 2021 09:36
Milliyet gazetesi yazarı Attila Gökçe, Süper Lig kulüplerinin yabancı sınırının bir kez daha ertelenmesi için TFF ile görüştüğü ve TFF'nin de bu talebi gündemine aldığını yazdı.

İşte Gökçe'nin yazısındaki o bölüm:

"Yabancı futbolcu sayısını 8'e indiren talimatın uygulanması, bildiğiniz gibi 1 yıl ertelenmişti. Pandemi gerekçesiyle bu indirimi yapamayan kulüpler TFF'ye erteleme kararı aldırmıştı.

Şimdi gün dolup devran dönerken Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı yeniden sızlanıyor: "Lütfen bir yıl daha erteleyelim. Sözleşmesi devam eden futbolcular var." Ben olsam, "Yeter artık. Erteleme yok" diye kestirip atardım. Nihat Özdemir sabırlı bir başkan… Yönetim kurulu istekleri gözden geçiriyor, çalışıyormuş."



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