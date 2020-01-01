Attila Gökçe: "Mete Gazoz Okmeydanı"

Attila Gökçe, altın madalya kazanan milli okçumuz Mete Gazoz'un tarihi başarısını değerlendirirken bir öneride bulundu.

Attila Gökçe: 'Mete Gazoz Okmeydanı'
Milliyet gazetesi yazarı Attila Gökçe, altın madalya kazanan milli okçumuz Mete Gazoz'un tarihi başarısını değerlendirirken bir öneride bulundu.

İşte Attila Gökçe'nin yazısı:

"Beş yıl oldu yola çıkalı… Daha dün gibi hatırlıyoruz. Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda başladı ok atmaya… Her atışında okunu attığı mesafeden daha ötelere adım atıyordu.

İlerliyordu.

Ulusaldan uluslararasına, amatörden profesyonele, Avrupa'dan dünyaya… Oradan Olimpiyat'a.

Hepsinde şampiyonluğu, kupaları oldu Mete Gazoz'un.

Hep hedefte kaldı. Girdiği her yarışta 10'luklar attı.

Tarihe selamlar çaktı.

Fatih Sultan Mehmet'in Okçubaşısı Musa'nın yolundan, izinden gitti.

Önce Rio, dün de Tokyo… Rio'da tüm kafilenin en genciydi (17)… Tokyo'da tüm kafilenin "ilk"i oldu. Özlediğimiz ve beklediğimiz altın madalyayı bilek hakkıyla aldı.

Hedefi 10'dan vurdu, İstiklal Marşı'nı çaldırdı, okuttu, duyurdu.

Kalbimizi sevgi ve gururla doyurdu.

Mete Gazoz artık efsane…

Masalsı kahramanlıklarla, tam isabetli atışları alkışlarla buluşturan, bayrağı dalgalandıran. En az üç olimpiyat ve daha fazla madalya vadeden efsane.

Daha başındayız. Tarihe tanıklık ediyoruz. Bu efsane sürer, büyür… Yeni bebelerle yolunda ok gibi ilerler.
Şimdi bir önerim, bir dileğim var:

Okmeydanı'nın adını "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenileyelim.

Cumhuriyet çocuğundan Fatih Sultan Mehmet'e güler yüzle bir selam gönderelim."

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