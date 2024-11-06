Attila Gökçe: 'Esas Mourinho şimdi geldi'

Milliyet yazarı Attila Gökçe, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında bir yazı kaleme aldı.
Mourinho'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamaları değerlendiren Gökçe'nin yazısı şu şekilde;
'NİHAYET MOURINHO'
"Önce diz üstü kaymayı denedi, olmadı. Takla attı. Neyse ki sakatlanmadan ayağa kalkıp konuştu. Jose Mourinho, anımsayalım, Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçtan sonra "saçma" bir yaklaşımla "Galatasaray bizden fazla gol attığı için kazandı" demişti… Bu basit, çocuksu, ciddiyetsiz açıklamayı hiç sevmemiştim. Okula gitmeyen, sayı saymayı bilmeyen çocuklar bile futbolla zaten böyle tanışıyor. Mourinho, o günkü derbiye hak ettiği saygıyı göstermeliydi. Trabzonspor-Fenerbahçe (2-3) maçından sonra, takla/yuvarlanma sahnelerinden önce yaptıkları, sonraki konuşmaları bende "nihayet Mourinho" izlenimi uyandırdı.
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Hiç de sempatik şeyler değil. Hoşumuza gitmeyen, duymak istemediğimiz sözcükler bunlar. Hayır, öfkelenmemeliyiz… Boğaziçini, balığımızı ve şiş kebabımızı öven yabancılara karşılık, bırakalım Mourinho gördüklerini, anlatsın, paylaşsın.
'SÖYLEDİKLERİ NOT EDİLMELİ'
Mourinho'nun zaman zaman huysuzluklar yaptığı kulüp başkan ve yöneticileriyle sıkça polemiklere girdiği bilinir. O davranışlarındaki anormalliğin yanı sıra gözden kaçırılmaması gereken gerçekler de vardır. Böyle bakınca VAR hakemi Atilla Karaoğlan üzerinden yaptığı eleştiriler bir kenara not edilmeli.
Görüşlerini açıklarken biraz sivri dilli ve agresif davrandığı söylenebilir. Tam da burada Lucescu'yu hatırlamak gerekiyor. O da bizi kızdırır, rahatsız eder, canımızı sıkardı. Ama onu biraz bizden bildiğimiz için, eleştiriyi kısa keser, yaptıklarına bakardık. İki takımla kazandığı lig şampiyonlukları, Milli Takım'da devam eden gençleştirme ve yenileme hareketleri bugün baktığımızda Lucescu'nun sözlerinden daha kıymetlidir.
Jose Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki son dokunuşları Becao, Kostic, İsmail, Dzeko ve İrfan Can'ı kulübeden sahaya sürmesi zorunlu haller dışında taktik mücadeleyi ve maç sonucunu etkileyen kararlardı. Özetle, eylemi, söylemi ve yuvarlanma gösterisiyle bu Mourinho daha gerçek… Sevsek de sevmesek de ciddiye almalıyız."
Mourinho'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamaları değerlendiren Gökçe'nin yazısı şu şekilde;
'NİHAYET MOURINHO'
"Önce diz üstü kaymayı denedi, olmadı. Takla attı. Neyse ki sakatlanmadan ayağa kalkıp konuştu. Jose Mourinho, anımsayalım, Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçtan sonra "saçma" bir yaklaşımla "Galatasaray bizden fazla gol attığı için kazandı" demişti… Bu basit, çocuksu, ciddiyetsiz açıklamayı hiç sevmemiştim. Okula gitmeyen, sayı saymayı bilmeyen çocuklar bile futbolla zaten böyle tanışıyor. Mourinho, o günkü derbiye hak ettiği saygıyı göstermeliydi. Trabzonspor-Fenerbahçe (2-3) maçından sonra, takla/yuvarlanma sahnelerinden önce yaptıkları, sonraki konuşmaları bende "nihayet Mourinho" izlenimi uyandırdı.
'Bilseydim, gelmezdim', 'Fenerbahçeliler bana yarısını anlatmışlar' 'Londra'da Türkiye Ligi'ni izleyen kaç kişi var? Sadece oğlum izliyor!'
Hiç de sempatik şeyler değil. Hoşumuza gitmeyen, duymak istemediğimiz sözcükler bunlar. Hayır, öfkelenmemeliyiz… Boğaziçini, balığımızı ve şiş kebabımızı öven yabancılara karşılık, bırakalım Mourinho gördüklerini, anlatsın, paylaşsın.
'SÖYLEDİKLERİ NOT EDİLMELİ'
Mourinho'nun zaman zaman huysuzluklar yaptığı kulüp başkan ve yöneticileriyle sıkça polemiklere girdiği bilinir. O davranışlarındaki anormalliğin yanı sıra gözden kaçırılmaması gereken gerçekler de vardır. Böyle bakınca VAR hakemi Atilla Karaoğlan üzerinden yaptığı eleştiriler bir kenara not edilmeli.
Görüşlerini açıklarken biraz sivri dilli ve agresif davrandığı söylenebilir. Tam da burada Lucescu'yu hatırlamak gerekiyor. O da bizi kızdırır, rahatsız eder, canımızı sıkardı. Ama onu biraz bizden bildiğimiz için, eleştiriyi kısa keser, yaptıklarına bakardık. İki takımla kazandığı lig şampiyonlukları, Milli Takım'da devam eden gençleştirme ve yenileme hareketleri bugün baktığımızda Lucescu'nun sözlerinden daha kıymetlidir.
Jose Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki son dokunuşları Becao, Kostic, İsmail, Dzeko ve İrfan Can'ı kulübeden sahaya sürmesi zorunlu haller dışında taktik mücadeleyi ve maç sonucunu etkileyen kararlardı. Özetle, eylemi, söylemi ve yuvarlanma gösterisiyle bu Mourinho daha gerçek… Sevsek de sevmesek de ciddiye almalıyız."