Attila Gökçe: "En masum adam Topraktepe"

Attila Gökçe, Beşiktaş'ın Alanyaspor ile berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Attila Gökçe: 'En masum adam Topraktepe'
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22 Aralık 2024 11:14
Attila Gökçe, Milliyet'teki köşesinde Beşiktaş'ın sahasında Alanyaspor ile berabere kaldığı karşılaşmayı yorumladı.

Attila Gökçe'nin yazısı şu şekilde:

"2024'ü dramatik ve kaotik olaylarla yaşayıp önce şampiyonluk yarışından kopan, ardından üst üste yerli - yabancı 5,6 antrenör deneyen, yenilediği kadrodan beklenen verimi alamayan, hayal kırıklığı yaratan başkanın ardından kongre ve seçim telaşına düşen Beşiktaş, arada Fenerbahçe'yi yenmesine rağmen galibiyet değil, "puan kayıpları serisi" sundu taraftarlarına."

"Bu sağlıksız ortamda futbolu yöneten ve uygulayan kadro da iflas etti bildiğiniz gibi. Ortada görünen en masum adam, Serdar Topraktepe… Elinden geleni yapıyor… Ama onda da bir yorgunluk ve huzursuzluk hali gözlüyoruz. Böyle durumlarda Serdar Hoca'yı rahat bırakmak, takımı da her şeye rağmen desteklemek gerekir. Dahası Serdar Topraktepe için çok özel bir kariyer planlaması da yapılmalıdır."

"Bu maçın üzüleni Beşiktaş. Sevineni ve ümitli olanı da Alanyaspor. Sami Uğurlu hocayı tebrik ediyoruz."

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