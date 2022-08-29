Spor yazarı ve yorumcusu Attila Gökçe, Beşiktaş'ın transfer ederek dünya çapında ses getirdiği Dele Alli ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. TRT Spor'da Dele Alli transferini yorumlayan Gökçe, Beşiktaş'ın Dele Alli için büyük bir şans olduğunu ifade etti.



"LİGE RENK KATAN KAHRAMANLARDAN OLABİLİR"



İngiliz futbolcunun Premier Lig'de kahraman olarak sayılan isimlerden biri olduğunu belirten Gökçe, "Tottenham'a geldiği zaman oynadığı maçlar, attığı goller ve yaptığı asistlerle gerçekten büyük bir lider durumuna geldi. Fakat sonradan teknik direktörün değişmesiyle hayal kırıklığı yarattı. Herkesin söylediği şey şu; içindeki futbol oynama isteği kayboldu. Everton'a verdiler. Everton'dan da kiralık ücret ödenmeden Beşiktaş'a. Ben bunun bir macera olduğunu yazdım. Ama geldiğine göre Beşiktaşlı yöneticiler o sorumluluğu taşıdığına göre Dele Alli lige renk katan kahramanlardan biri de olabilir, Beşiktaş'a güç verebilir. Ya da hayal kırıklığı devam eder" ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ, DELE ALLI İÇİN BİR ŞANS"



Beşiktaş'ın yıldız oyuncu için şans olduğunu vurgulayan Gökçe, "Sportif anlamda böyle bir sporcunun bu şekilde tükenmesini arzu etmem. Beşiktaş onun için çok büyük bir şans. Ama belki Dele Alli de Beşiktaş için şans. Cenk Tosun'la en azından 6 ay antrenman Everton'da. O yüzden bir tanışıklıkları var. Cenk Tosun'un yeni arkadaşlarını takıma kaynaştırmak için önemli bir işlevi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.







