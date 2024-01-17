Attila Gökçe: ''Beşiktaş'ta 3 isim Milli takıma''

Milliyet Spor Yazarı Attila Gökçe, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın Beşiktaşlı 3 futbolcuyu Milli takım için düşündüğünü açıkladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Attila Gökçe: ''Beşiktaş'ta 3 isim Milli takıma''
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17 Ocak 2024 12:24
A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Nevzat Demir tesislerine gidip Siyah-beyazlı kulübü ziyarette bulunmuştu. 

Milliyet Spor Yazarı Attila Gökçe, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın Beşiktaşlı 3 futbolcuyu Milli takım için düşündüğünü ve oyuncuları hazır görmek için onlarla konuştuğunu dile getirdi.

Attila Gökçe yazdığı yazısında, ''Vincenzo Montella Pazartesi günü Nevzat Demir tesislerine gidip Samet Aybaba, Feyyaz Uçar, Fernando Santos'la tanıştı, sohbet etti. Arada üç futbolcu ile konuşmak istedi: Tayyip Talha, Salih Uçan ve Cenk Tosun… Milli Takımdaki oyuncularına daha sıkı çalışmalarını önerdi. Sonraaa… Genellikle yapmadığı bir şeyi yaptı. Semih Kılıçsoy'u da çağırdı yanına.. Attığı gollerden dolayı kutladı ve ''hazır olmasını'' öğütledi. Hepsi bu kadar!'' ifadelerini kullandı.

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