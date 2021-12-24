Attila Gökçe: 'Beşiktaş sadece maçı kazanmadı'

Spor yazarlarından Attila Gökçe, Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Göztepe mücadelesini köşesinde değerlendirdi. Yazının tamamını Milliyet gazetesini satın alarak okuyabilirsiniz.



İşte Gökçe'nin öne çıkan yorumları...



"Beşiktaş için zorluk derecesiyle birlikte kıymeti de üç puandan fazlasına yükselen bir maç bu… Sarsılarak başlayan futbolcular savaş kahramanları gibi bitirdiler. Önder Karaveli'ye gelince… Görevi vekaleten sürdüren U 19 Hocası, maçın her dakikasına müdahil oldu. Oğuzhan-Can, Larin-Güven, Batshuayi-Umut Meraş değişikliklerini tam zamanında hamlelerle gerçekleştirdi. Beşiktaş sadece maçı değil, kendi içinden yeni bir teknik direktörü de kazandı. Bravo Önder Hoca!"



