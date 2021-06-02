Attila Gökçe: 'Anadolu Efes, Türk basketboluna hayat verdi'

Milliyet'ten Attila Gökçe, Anadolu Efes'in başarısını ve bu başarının mimarı Tuncay Özilhan'ın sabırlı ve ısrarlı yatırımını övdü. Gökçe'nin yazısının tamamını Milliyet gazetesinin 2 Haziran 2021 nüshasını satın alarak okuyabilirsiniz.



İşte Attila Gökçe'nin Anadolu Efes yorumu:



"1976'da kurulduğunda çoğu kişi "reklam" diye dudak büktü.



Oysa reklam kampanyaları kısa hevesler tarihidir. Davul zurna gürültüleriyle gelip sessizce ortadan kaybolurlar...



Hayır, Anadolu Efes reklam değil, kar amacı gütmeyen dev bir yatırımdı!



Türk basketboluna hayat verdi, rekabet kültürümüzü geliştirdi. Basketbolunun popülaritesini ateşledi. Üç Büyükler'i, ama en çok Fenerbahçe'yi kışkırttı. Türk Basketbolunu hem ülkeye hem de Avrupa'ya tanıttı.



Korac Kupası... Euroleague... Final Four... Yarışı oralara taşıdı Anadolu Efes.



Aydın Örs'ten Ergin Ataman'a onlarca basketbol antrenörünün yetişmesine, gelişmesine katkıda bulundu.



Geçen yıl pandemide çaldılar kupasını. Bu yıl hak ettiğini aldı, Euroleague şampiyonu oldu.



Bu dev yatırımın, ciddi ve tutarlı politikanın tek imzası var bence: Tuncay Özilhan.



Onca zorluğa, engele rağmen inandığı yolda sabır ve ısrarla yürüdü.



Emeği geçen herkese, tüm oyunculara, gelmiş geçmiş tüm hocalara alkış ve teşekkür.



Ama Anadolu Efes söz konusuysa... Önce siz varsınız Tuncay Bey. Saygıyla..."



