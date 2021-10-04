Attila Gökçe: 'Acaba Arda sahada olsaydı...'

Milliyet gazetesi yazarı Attila Gökçe, Galatasaray'ın Rizespor'u 3-2 yendiği mücadeleyi değerlendirdi. Gökçe'nin yazısının tamamını Milliyet gazetesini satın alarak okuyabilirsiniz.



İşte Attila Gökçe'nin satırları:



"Galatasaray'da futbolcular, Fatih Hoca kadar reaksiyon göstermiyor, gösteremiyor. Takımda iyi oyuncular var ama, lider oyuncu yok. (Bu arada akla gelen soruyu paylaşalım: Acaba Arda sahada olsaydı takım öylesine tepkisiz kalabilir miydi?)



Fatih Hoca, tepkisini "hamleleriyle" sergiliyor. Van Aanholt- Ömer Bayram, Taylan - Halil (Dk.46), Feghouli-Kerem (Dk.72), Mustafa Muhammed- Diagne, Babel Morutan (Dk.90) değişiklikleri her defasında ortalığı karıştırmaya yetiyor. Mustafa Muhammed'le beraberliği 75'de yakalayan Galatasaray, hesapta olmayan biçimde Berkan'ın kırmızı kartlık hamlesiyle hem kırmızı kart görüyor hem de penaltı atışıyla karşı karşıya kalıyor.



Rizespor'da penaltıyı Boldrin dışarı atıyor. Acaba o mu kullanmalıydı, yoksa gününde olan Finli golcü Pohjanpolo mu? Her neyse... Son gole bakalım. Diagne yakaladığı topla müthiş bir atağa kalkıyor. Durdurabilene bravo.. Üç Rizesporlu tutamıyor onu. İkisini yere düşürüyor. Ve Morutan'ın golü. Galatasaray bitiriyor ve kazanıyor.



Diagne'nin top sürerken faulü var mı? Hakeme göre faul yok... Tabelaya göre Galatasaray var!"



