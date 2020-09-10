Atsu'ya Türkiye'den talip var

Newcastle United'ın Ganalı hücum oyuncusu Christian Atsu'nun Türkiye'ye transfer olma ihtimali bulunduğu yazıldı.



İngiliz basınının öne çıkardığı haberlere göre Atsu'nun geçen sezon Newcastle'da yedek pozisyonuna düştüğünü ve takımdan ayrılmak için arayışa geçtiği kaydedildi. Menajerleri aracılığı ile kendisine olan talepleri toplayan oyuncuya İskoçya ile birlikte Türkiye'den teklifler olduğu yazıldı.



Türkiye'den hangi kulübün oyuncuyla ilgilendiği yazılmazken oyuncunun şimdilik iki ülke arasında seçim yapma aşamasında olduğu belirtildi.



Hücumun her iki kanadında da oynayabilen Atsu, 2012 yılında Porto'ya, oradan da Chelsea altyapısına transfer olmuştu. Aradan geçen sezonlarda Chelsea kadrosunda bulunmadan sürekli kiralanan 28 yaşındaki oyuncu 2017 yılında Newcastle United'a 7.5 milyon euroya transfer edilmişti.



1,65 boyunda ve solak olan Atsu geçen sezon ise çıktığı toplam 24 maçta gol atamadan 5 asist üretmişti.



