Atsu ve Savut için umutlu bekleyiş sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan rezidansın enkazında çalışmalar devam ediyor.



Arama kurtarma ekipleri, Atakaş Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un da evinin bulunduğu Antakya ilçesi İnönü Bulvarı'ndaki 12 katlı 250 daireli rezidansın altında kalanlara ulaşmak için yoğun çaba gösteriyor.



Enkaz alanında yürütülen çalışmaları, Atsu'nun Gana'dan gelen 4 yakını da izliyor.



Zaman zaman enkaz alanına "Atsu" diye seslenen futbolcunun yakınları, umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.



Atsu'nun bir yakınının, çalışmaları, futbolcuya ait ayakkabının bir tekini elinde tutarak takip ettiği görüldü.





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