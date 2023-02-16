Atsu'nun menajerinden sert sözler

Kahramanmaraşta meydana gele deprem felaketlerinin ardından enkaz altında kalan Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'dan halen haber alınamaması üzerine oyuncunun Türkiye temsilcisi Murat Uzuhmehmet, sert sözlerle yetkililieri eleştirdi.



Twitter hesabından bir paylaşım yapan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepki gösteren Uzunmehmet, "Rönesans müteahhitlerini savunacağına onursal başkanı olduğun kulübünün futbolcusuna sahip çıksaydın keşke. 11 gün oldu bir kişiyi bile aramadın, enkazın yanına gelmedin. İstanbul'dan Hatay'a kendi imkanlarımızla geldik, ailesi Gana'dan kendi imkanlarıyla geldi." ifadelerini kullandı.



Lütfü Savaş, aynı zamanda Hatayspor'un onursal başkanlığını görevini de sürdürüyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ