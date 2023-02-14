Atsu'nun menajeri: 'Bir tek ayakkabılarını bulduk'

Kahramanmaraş'ta gelen ve 10 ili etkilen deprem felaketinde Hatay'da enkaz altında kalan Christian Atsu'nun menajeri konuştu.



Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere yaptığı açıklamada, "Depremin üstünden 9 gün geçti, Christian'ı hâla bulamadık." dedi.



Belediyeden yardım beklediklerini söyleyen Sechere, "Odasını tespit ettik, iki çift ayakkabısını bulduk. Ancak Christian yok. Daha fazla araç ve yardıma ihtiyacımız var. Lütfü Savaş'tan yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Atsu'nun henüz nerede olduğunun tespit edilmediğini söyleyen menajer, "Dün bize şu bilgi geldi. Enkaz altında termal kameradan gelen bilgiye göre hala 5 kişi hayatta. Ama bana söylenen bilgiye göre tam olarak doğru bir onay alabilmemiz için kişinin ya görüntüsü olmalı ya kokusu alınmalı ya da bir ses gelmeli. Bundan dolayı da tam olarak Christian'ın nerede olduğunu tespit etmiş değiliz." açıklamasını yaptı.



Çalışmalar için kurtarma ekiplerine teşekkür eden Sechere şu sözleri sarfetti: "Gerçekten çok zor bir durum. Hem Türk hem de yabancı olan bütün kurtarma ekiplerine müteşekkiriz. Bölgedeki siviller ve gönüllülerde hayatta kalanları bulmak için büyük çaba sarf ediyor ama yine de daha fazla kaynağa ihtiyacımız var. Özellikle sahada çalışabilmemiz için bir tercüman gerekiyor."

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