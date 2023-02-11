Atsu'nun kız arkadaşı: "Hala hayatta, inanıyorum"

Hatayspor'un enkaz altında kalan futbolcusu Christian Atsu'nun kız arkadaşı BBC yayınına görüntülü bağlanarak açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Atsu'nun kız arkadaşı: 'Hala hayatta, inanıyorum'
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11 Şubat 2023 10:54
Hatayspor'un enkaz altında kalan futbolcusu Christian Atsu'nun kız arkadaşı BBC yayınına görüntülü bağlanarak konuştu.

"HALA HAYATTA OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Çalışmaların sürdüğünü söyleyen Marie Claire Rupio, "Atsu hala kayıp, nerede olduğu bilinmiyor ama hala hayatta olduğuna inanıyorum. Onun için dua ediyorum. Kendisinin hayatta olduğu ve hastaneye götürüldüğünün söylenmesi ve çocuklarımın bundan 11 saat sonra Atsu'nun nerede olduğunun bilinmediğini radyodan duymaları şok ediciydi" dedi.

Öte yandan enkaz altındaki diğer isim sportif direktör Taner Savut'un eşi Pınar Savut ise Hatayspor'a sitem ederek yalnız bırakıldıklarını söyledi. 

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