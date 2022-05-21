ATP, Wimbledon'da sıralama puanı vermeyecek

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Rus ve Belaruslu tenisçileri turnuvaya katılmaktan men eden Wimbledon'da sıralama puanı vermeyecek.



ATP'den yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya Belarus destekli gerçekleştirdiği askeri müdahale nedeniyle iki ülkenin sporcularını turnuvaya almayan Wimbledon'da bu yıl sporculara sıralama puanı verilmeyeceği kaydedildi.



Açıklamada, bütün sporcuların liyakatine göre ve ayrım gözetmeksizin turnuvalara katılmasının tur için esas olduğu belirtilerek, "Wimbledon'ın aldığı tek taraflı karar, turun geri kalanı için zarar verici bir örnek teşkil ediyor. 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren turda ayrımcılık yapılması uygun değil." ifadeleri kullanıldı.



ATP kurallarına göre, Wimbledon'da geçen yıl kazanılan puanlar 52 hafta sonunda düşecek. Bu yılki turnuva sonrasında hiçbir oyuncunun sıralama puanında Wimbledon puanı kalmayacak.



Birleşik Krallık'ın ev sahipliği yapacağı diğer ATP ve ATP Challenger turnuvalarında ise sıralama puanları verilmeye devam edilecek.



Wimbledon'dan çok eleştirilen karar



Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübü, geçen ay Rus ve Belaruslu tenisçilere yasak getirerek tepki çeken bir karara imza attı.



Erkeklerde dünya 2 numarası Daniil Medvedev ve kadınlar klasmanının 7. basamağındaki Aryna Sabalenka başta olmak üzere birçok seribaşı tenisçi turnuvada mücadele edemeyecek.



Erkeklerde Andrey Rublev (dünya 7 numarası), Karen Khachanov (24), Aslan Karatsev (39), kadınlarda ise Anastasia Pavlyuchenkova (21), Victoria Azarenka (15), Daria Kasatkina (20) ve Veronika Kudermetova (30) da karardan etkilenecek.



İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı Wimbledon, bu yıl 27 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.









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