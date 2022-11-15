ATP Finalleri'nde Rublev ve Djokovic ilk günü galip bitirdi

Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen ATP Finalleri'nin 2. gününde Andrey Rublev, Daniil Medvedev'i, Novak Djokovic de Stefanos Tsitsipas'ı yendi.



İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenen erkekler sezon sonu turnuvasının 2. gününde Kırmızı Grup karşılaşmaları oynandı.



Rus tenisçiler Rublev (6 numaralı seribaşı) ile Medvedev (4) arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Rublev, 2020 şampiyonu Medvedev'i 6-7, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2 saat 32 dakika sonunda 2-1 mağlup etti.



Gruptaki diğer müsabakada ise Sırp Djokovic (7) ile Yunan Tsitsipas (2) karşılaştı. ATP Finalleri'ni 5 kez kazanan Djokovic, 2019 şampiyonu Tsitsipas'a karşı korttan 2-0 (6-4, 7-6) galip ayrıldı.



Turnuvada 16 Kasım Çarşamba günü Yeşil Grup'ta Rafael Nadal-Felix Auger Aliassime ve Casper Ruud-Taylor Fritz maçları oynanacak.



Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak.





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