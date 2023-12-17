'Atom Karınca' Hamza, derecelerine Avrupa ve dünya şampiyonluğunu da ekledi

Sporda aynı anda dört branşla ilgilenen "Atom Karınca" lakaplı 16 yaşındaki Kastamonulu sporcu Hamza Eren Göksu, derecelerine bu yıl hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğunu ekledi.



Muaythai, kick boks, wushu ve boks sporu ile uğraşan Leon Spor Kulübü sporcusu Hamza Eren, antrenörü Eldar Elizade eşliğinde 6 yıldır sporla uğraşıyor. Şu ana kadar farklı branşlarda 7 Türkiye, 3 Balkan şampiyonluğu bulunan genç sporcu, bu yıl kick boksta Avrupa, muaythaide 48 kiloda dünya şampiyonu oldu.



Hamza Eren Göksu, AA muhabirine, başarı için her spora ayrı zaman ayırarak, yoğun şekilde çalıştığını söyledi.



Spora 10 yaşında başladığını dile getiren genç sporcu, "Aynı anda 4 branşta sporla uğraşıyorum. Boks, kick boks, muaythai ve wushuda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Wushuda 3 Türkiye şampiyonluğum, muaythai ve kick boksta ikişer Türkiye şampiyonluğum var. Boksta 2024 yılında ulusal ve uluslararası başarılar elde etmek istiyorum. Bu 4 ayrı branşta ülkemizi, Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum." diye konuştu.



Zorlu maçları geride bırakarak şampiyonluğa ulaştığını dile getiren Hamza Eren, şunları kaydetti:



"Kick boksta Avrupa Şampiyonası'na katılmadan önce 15 kota maçı oynayıp, rakiplerimi yenmem gerekiyordu. Hepsine karşı galip gelerek Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Avrupa Şampiyonası'nda 3 zorlu rakibi geçerek, şampiyonluğu elde ettim. Finalde yendiğim Azerbaycanlı rakibim geçen yılın Avrupa şampiyonuydu. Muaythaide, Dünya Şampiyonası'na katılmak için de 10 kota maçı oynadım. Bu maçlarda ülkemizdeki zorlu rakiplerimi yendim. Şampiyonada da 4 rakibimi yenerek dünya şampiyonu oldum. Çeyrek finalde, 2023'ün Avrupa şampiyonu, yarı finalde 2022 dünya şampiyonu, finalde de 2021 dünya şampiyonunu yenerek muaythai dünya şampiyonu oldum."



Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında böyle başarılara imza attığı için mutlu olduğunu anlatan Hamza Eren, "100. yılımızda ülkeme bu güzel dereceleri kazandırdığım için mutluyum. Bana desteklerini esirgemeyen aileme, Eldar hocama çok teşekkür ederim." diye konuştu.



"Dört branşta da azimle mücadele ederek, dördünde de başarılar elde ediyor"



Leon Spor Kulübü antrenörü Eldar Elizade ise 11 yıldır Kastamonu'da spora hizmet ettiklerini söyledi.



Hamza'nın çok sayıda Türkiye şampiyonluğu ve uluslararası başarısı bulunduğunu dile getiren Elizade, "100. yılda Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kaldırarak İstiklal Marşı'mızı okutmuştur. Dört branşta da azimle mücadele ederek, dördünde de başarılar elde ediyor." ifadelerini kullandı.



Aynı anda 4 dalda mücadele etmenin zor olduğunu anlatan Elizade, "Hamza'nın geçtiği yol çok zorlu. İlk maçtan itibaren sakatlıklar yaşayabilir ama o bayrağı dalgalandırana kadar maça çıkmak zorunda. Kendisinden gelecekte de çok ümitliyiz." dedi.



"Günde 2 veya 3 antrenman yaptığımız oluyor"



Hamza'nın antrenman arkadaşı Asrın Yaman ise şunları kaydetti:



"Hamza ile beraber büyüdük. Hamza'nın ne zorluklar çektiğini en yakından görenlerdenim. Günde 2 veya 3 antrenman yaptığımız oluyor. Hamza en sonunda kadar hak etti çünkü aşırı emek veriyor, antrenmanlarını asla aksatmıyordu. Hamza'nın 4 branşta da başarılı olması açıkçası çok iyi bir şey. Biz de onun gibi olmaya çalışıyoruz çünkü 4 branşta da olmak cidden çok zor bir şey. Hamza'nın bir lakabı var, 'Atom Karınca.' Çok hızlı ve güçlü olmasından dolayı bu lakap takıldı."





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