Atmaca'da Selim Ay belirsizliği

Çaykur Rizespor'un 2022 yılında 3 yıllık sözleşme imzaladığı Selim Ay'ı, önce Altınordu ardından Tuzlaspor'a kiralamıştı. Tecrübeli defans oyuncusuyla yeşil mavililerin bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

, Fotoğraf; Twitter
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Atmaca'da Selim Ay belirsizliği
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24 Temmuz 2024 10:30
Son güncelleme 24 Temmuz 2024 10:34
Çaykur Rizesporlu futbolcu Selim Ay'ın geleceği belli oluyor.

2022 Haziran ayında Tahir Kıran başkanlığında Rizespor, Selim Ay ile 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Tecrübeli isim, sezon arası Altınordu'ya kiralandı. Burada sekiz maça çıktı. Kiralıktan geri dönen 32 yaşındaki futbolcu, bir sonraki sezonuda Tuzlaspor'da kiralık geçirdi. Burada da 9 maça çıkan Selim'in Rizespor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

2020-2021 sezonunda Çaykur Rizespor'a transfer edilen Selim Ay, o sezon 19 lig maçına çıkmıştı. 2021-2022 sezonunda iyi bir performansa imza atan Selim, 23 karşılaşmada 4 golle de takımına hücum noktasında da katkı sağlamıştı.

Oyuncunun bu sezon için kulüp aradığı bilgisi edinildi.

[Kaynak: Rizedeyiz Gazetesi]

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