Çaykur Rizesporlu futbolcu Selim Ay'ın geleceği belli oluyor.
2022 Haziran ayında Tahir Kıran başkanlığında Rizespor, Selim Ay ile 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Tecrübeli isim, sezon arası Altınordu'ya kiralandı. Burada sekiz maça çıktı. Kiralıktan geri dönen 32 yaşındaki futbolcu, bir sonraki sezonuda Tuzlaspor'da kiralık geçirdi. Burada da 9 maça çıkan Selim'in Rizespor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
2020-2021 sezonunda Çaykur Rizespor'a transfer edilen Selim Ay, o sezon 19 lig maçına çıkmıştı. 2021-2022 sezonunda iyi bir performansa imza atan Selim, 23 karşılaşmada 4 golle de takımına hücum noktasında da katkı sağlamıştı.
Oyuncunun bu sezon için kulüp aradığı bilgisi edinildi.
[Kaynak: Rizedeyiz Gazetesi]
2022 Haziran ayında Tahir Kıran başkanlığında Rizespor, Selim Ay ile 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Tecrübeli isim, sezon arası Altınordu'ya kiralandı. Burada sekiz maça çıktı. Kiralıktan geri dönen 32 yaşındaki futbolcu, bir sonraki sezonuda Tuzlaspor'da kiralık geçirdi. Burada da 9 maça çıkan Selim'in Rizespor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
2020-2021 sezonunda Çaykur Rizespor'a transfer edilen Selim Ay, o sezon 19 lig maçına çıkmıştı. 2021-2022 sezonunda iyi bir performansa imza atan Selim, 23 karşılaşmada 4 golle de takımına hücum noktasında da katkı sağlamıştı.
Oyuncunun bu sezon için kulüp aradığı bilgisi edinildi.
[Kaynak: Rizedeyiz Gazetesi]
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