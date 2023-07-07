Atlı Okçulukta Doğu Grubu 1. Bölge Elemeleri Ankara'da başladı

Atlı okçulukta elemeler Ankara'da start verdi.Toprak Mahsulleri Ofisi Kahramankazan Binicilik Tesisleri'ndeki organizasyona 10 ilden 167 sporcu katılıyor. 7 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışlar, 9 Temmuz Pazar günü tamamlanacak.Müsabakaların açılış programına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu ile Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da katıldı.Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel atlı sporlarında yoğun bir faaliyet dönemi içinde olduklarını söyledi.Atlı okçuluğun çok önem verdikleri branşlardan birisi olduğunu belirten Bekiroğlu, şöyle konuştu:"Çünkü kılığı kıyafetiyle, hal ve hareketleriyle bizim özümüzü, yaşayan tarihimizi canlandıran bir branşımız. Haliyle bugün sporcularımızın üzerindeki kıyafetlerden de anlayacağınız gibi gerçekten gençlerimizin şu anda ihtiyaç duyduğu, geleneğini geleceğe taşıma adına ve ecdadın dokunduğu atlara, ecdadın attığı okları atma adına bugün burada marifetlerini sergiliyorlar. Biz gerçekten burada bugün büyük bir coşkuyla yarışlarımızı devam ettiriyoruz. Tabii burada geleneksel sporlarımızın ihyası ve inşası için hükümetimizin, devletimizin ciddi bir gayreti ve bize desteği söz konusu. Gençlerimizin içerisinde bulunmuş olduğu sanal dünyanın o karanlık dünyasından kurtularak gerçeğe ve ona ait olan ata sporlarıyla buluşmasına gayret ediyoruz. Muradımız da budur."