Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası finalleri Kayseri'de yapılacak

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası final müsabakaları, 16-17 Eylül'de Kayseri'de yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası finalleri Kayseri'de yapılacak
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13 Eylül 2023 11:42
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası final müsabakaları, 16-17 Eylül'de Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile belediye iş birliğindeki organizasyon, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 11 şehirden 85 sporcunun katılacağı müsabakaların hem binicilik hem de okçuluk şeklinde olacağını belirtti.

Büyükkılıç, tüm Kayserilileri ve atlı okçuluk meraklılarını kente müsabakaları izlemeye davet etti.

Müsabakanın ödül töreni 17 Eylül'de yapılacak.

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