Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası final yarışları, Kayseri'de başladı

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası final müsabakaları, Kayseri'de başladı.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde düzenlenen organizasyona, elemeleri geçerek finale kalmaya hak kazanan 11 ilden 77 sporcu katıldı.



İki gün sürecek şampiyonada bugün minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde sporcular, tabla parkurunda yarıştı.



Parkurda at üzerinde ilerleyen sporcular, hareket halinde belirlenen 3 hedefe 10 saniyenin altında atış yaparak puan almaya çalıştı.



Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Federasyonu Asbaşkanı Fatih Işık, Türkiye'nin farklı illerindeki elemeleri geçip finale yükselen yarışmacıların bugün Kayseri'de yarıştığını söyledi.



Buradaki yarışlar sonunda Türkiye şampiyonlarının belli olacağını belirten Işık, "Çok güzel bir tesiste şampiyona devem ediyor. Burayı kazandıran Kayseri Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Bizler bu geleneği yaşayıp yaşatmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ecdadımız atın üstünde ok atıp çağ açıp çağ kapamıştır. Bu sporu gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.



Sporcuların bugün tabla, yarın ise kabak parkurunda mücadele edeceğini dile getiren Işık, Kayseri'deki iki parkur ve Afyonkarahisar'da tamamlanan yarı final müsabakalarından alınan puanların toplamıyla Türkiye şampiyonlarının yarın belli olacağını sözlerine ekledi.





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