Atlı okçuluk müsabakaları Balıkesir'de başladı

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Şafak Tavkul Sezonu'nda yarı final karşılaşmaları Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde başladı.



Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Dursunbey Belediyesi iş birliğinde Saz Mesire Alanı'nda organize edilen yarışlara minikler, yıldızlar, gençler, yetişkin erkekler ve yetişkin kadınlar kategorilerinde 75 sporcu katılıyor.



İlk gün Türk parkurundaki (tabla bendi) yarışlarda sporcular, at üzerinde akrobatik hareketlerle belirlenen hedeflere ok attı. Sporcular yarın ise kabak bendinde mücadele edecek.



"GENÇLERLE BULUŞTURMAK İSTİYORUZ"



Federasyon Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, AA muhabirine, geleneksel atlı sporlara gösterilen ilgi ve coşkunun heyecanını yaşadıklarını söyledi.



Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunun etkinliklerinin yoğun ilgiyle takip edildiğini belirten Bekiroğlu, "Atlı okçuluk bizim yurt dışında uluslararası programlara katılabileceğimiz kapımız. Ecdat yadigarı ata sporlarımızın gelişimine yönelik faaliyetler yapıyoruz. Ecdadımızın sahip olduğu değerleri gençlerimizle buluşturma gayretindeyiz." dedi.



Bekiroğlu, sporcuların kılık kıyafetleri ve atlarındaki unsurların her birinin ayrı anlamlar ifade ettiğini dile getirdi.



Çocukların ecdadın dokunduğu atlara dokunmasını, onların attığı okları atmasını hedeflediklerini bildiren Bekiroğlu, bu konuda devletin, hükümetin önemli destekler verdiğini anlattı.



"SPORCULARIMIZIN YANINDAYIZ"



Atlı spor branşlarının yaygınlaştırılması için ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini belirten Bekiroğlu, "Cumhurbaşkanı'mıza, özellikle geleneksel atlı sporlarımızı ayrı bir çatı altında federasyonlaştırdığı için teşekkür ediyoruz. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan başkanımızın da bizler üzerinde büyük bir emeği var. Biz de bize inanan ve güvenenleri mahcup etmemek adına sahalarda sporcularımızın yanındayız." diye konuştu.



Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da etkinliğe gösterilen yoğun ilgiye değinerek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Müsabakaları, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur da izledi.