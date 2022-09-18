Atlı okçuluk heyecanı Kayseri'de devam ediyor

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası final müsabakaları, Kayseri'de devam ediyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde düzenlenen organizasyonda, 11 ilden 77 sporcu mücadele ediyor.
Organizasyonun ikinci gününde minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde sporcular, kabak parkurunda yarıştı.
Parkurda at üzerinde ilerleyen sporcular, hareket halinde, belirlenen 2 hedefe 10 saniyenin altında atış yaparak puan almaya çalıştı.
Şampiyona, dereceye giren sporculara ödül verilmesiyle sona erecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde düzenlenen organizasyonda, 11 ilden 77 sporcu mücadele ediyor.
Organizasyonun ikinci gününde minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde sporcular, kabak parkurunda yarıştı.
Parkurda at üzerinde ilerleyen sporcular, hareket halinde, belirlenen 2 hedefe 10 saniyenin altında atış yaparak puan almaya çalıştı.
Şampiyona, dereceye giren sporculara ödül verilmesiyle sona erecek.
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