  •  
    F.Bahçe'de flaş sözler! "HEPİMİZ DE YANARIZ"
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"
  •  
    Yabancı sınırlaması ve Schalke maçı için iddia
  •  
    Terim'den Devler Ligi için BÜYÜK bir sürpriz!
  •  
    Emre Mor'a bir darbe! "Messi derken 3 oldu"

Atletizmi yasa boğan ölümün sebebi belli oldu"

Milli takımı antrenörlerinden İbrahim Tunç'un, genişleme meydana gelen aort damarının yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
Atletizmi yasa boğan ölümün sebebi belli oldu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2018 14:49
Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden İbrahim Tunç'un, genişleme meydana gelen aort damarının yırtılması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığında Tunç'un ölümü ile ilgili yapılan araştırma tamamlandı.

Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesinde otopsisi yapılan Tunç'un ölümüyle ilgili doku bozukluğu bulunmadığı bildirildi.

Hazırlanan otopsi raporunda, yapılan araştırma sonucu Tunç'un, kalp-damar hastalığının olduğu ve genişleme meydana gelen aort damarının yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Otopsi sonucunun ardından soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Tunç dosyasında takipsizlik kararı verdi.

Olayın geçmişi

Erzurum'da kampta bulunan İbrahim Tunç, 21 Temmuz'da Palandöken ilçesinde konakladığı oteldeki odasında namaz kıldığı sırada fenalaşmıştı.

Odasının duvarına vurarak yardım isteyen Tunç, sporcu ve diğer antrenörler tarafından otelin lobi kısmına götürülmüştü.

Otele gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırılan 44 yaşındaki antrenör, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Tunç'un cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna konulmuştu. Tunç, evli ve 1 çocuk babasıydı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için