Atletizmi yasa boğan ölümün sebebi belli oldu'

Olayın geçmişi

Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden İbrahim Tunç'un, genişleme meydana gelen aort damarının yırtılması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığında Tunç'un ölümü ile ilgili yapılan araştırma tamamlandı.Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesinde otopsisi yapılan Tunç'un ölümüyle ilgili doku bozukluğu bulunmadığı bildirildi.Hazırlanan otopsi raporunda, yapılan araştırma sonucu Tunç'un, kalp-damar hastalığının olduğu ve genişleme meydana gelen aort damarının yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.Otopsi sonucunun ardından soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Tunç dosyasında takipsizlik kararı verdi.Erzurum'da kampta bulunan İbrahim Tunç, 21 Temmuz'da Palandöken ilçesinde konakladığı oteldeki odasında namaz kıldığı sırada fenalaşmıştı.Odasının duvarına vurarak yardım isteyen Tunç, sporcu ve diğer antrenörler tarafından otelin lobi kısmına götürülmüştü.Otele gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırılan 44 yaşındaki antrenör, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.Tunç'un cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna konulmuştu. Tunç, evli ve 1 çocuk babasıydı.