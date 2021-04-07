Atletizmi Geliştirme Projesi 2. Kademe Yarışları Erzurum'da düzenlendi

Türkiye Atletizm Federasyonun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizmi Geliştirme Proje Yarışları 2. Kademe Bölge Finalleri, Erzurum'da düzenlendi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atletizm Tartan Pist Kampüsü'nde gerçekleştirilen proje yarışlarına 11 ilden 300'ün üzerinde sporcu katıldı.



Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan, yarışlarda ilk dörtte yer alan takımların 14 Nisan'da Sivas'ta yapılacak yarı finallere katılmaya hak kazandığını belirtti.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de sporcuları ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sporculara başarı diledi.



Yarışlarda dereceye giren takımlar şu şekilde:



- 15 yaş üstü kızlar



1. Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Derneği



2. Erzurum Karayazı Belediye Spor Kulübü



3. Muş Gençlik ve Spor Kulübü



4. Bayburt Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü



- 15 yaş üstü erkekler



1. Ağrı İl Özel İdaresi Spor Kulübü



2. Muş Malazgirt Gençlik Spor Kulübü Derneği



3. Erzurum Karayazı Belediye Spor Kulübü



4. Muş Gençlik ve Spor Kulübü



