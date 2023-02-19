Atletizmde Zurich Sevilla Maratonu tamamlandı

Sevilla kentinde yapılan organizasyonda beş milli atlet yarıştı.Sevilla kentinde yapılan organizasyonda beş milli atlet yarıştı. Milli atlet Yayla Kılıç Gönen, 2.29.10 ile Türk atletizm tarihinde koşulan en iyi derecelerinden birine imza attı.

Haber; AA, Fotoğraf; taf.org.tr
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Atletizmde Zurich Sevilla Maratonu tamamlandı
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19 Şubat 2023 22:57
spanya'da düzenlenen Zurich Sevilla Maratonu sona erdi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sevilla kentinde yapılan organizasyonda beş milli atlet yarıştı.

Milli atlet Yayla Kılıç Gönen, 2.29.10 ile Türk atletizm tarihinde koşulan en iyi derecelerinden birine imza atarken, Ömer Alkanoğlu 2.13.04, Üzeyir Söylemez 2.16.38 ve Halil Yaşın 2.21.44 dereceleriyle koştu.

Ahmet Alkanoğlu ise 35. kilometrede ayağına giren kramptan dolayı yarışı bırakmak zorunda kaldı.

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