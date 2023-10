Atletizmde Türkiye'ye ilk 'dünya' madalyasını getiren atlet: Ramil Guliyev

Atletizmde Türkiye'ye ilk dünya şampiyonası madalyasını getiren atlet olarak tarihe geçen Ramil Guliyev , "Tüm hayatımı madalyalar kazanmak için dizayn etmiştim. Özellikle sprintte cumhuriyet tarihine geçmek inanılmaz bir duygu." dedi.



Anadolu Ajansı'nın Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı "spor" temalı dosya haberler kapsamında bu haberde, atletizmde önemli başarılar elde eden Ramil Guliyev ile yapılan röportaja yer verildi.



Milli atlet Ramil Guliyev , İngiltere'nin başkenti Londra'nın 2017'de ev sahipliği yaptığı organizasyonda, erkekler 200 metre yarışında birinci olarak Türkiye'ye Dünya Atlet izm Şampiyonası tarihindeki ilk altın madalyasını kazandırdı.



Almanya'nın başkenti Berlin'de 2018'de düzenlenen Avrupa Atlet izm Şampiyonası'nda piste çıktığı 200 metre yarışında rekor kırarak altın madalya elde eden Ramil , yine Berlin'de 4x100'de gümüş madalya aldı.



Ramil , 2016'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Atlet izm Şampiyonası'nda da gümüş madalya elde etti.



- "Tarihe geçmek çok güzel bir duygu"



Milli atlet Ramil Guliyev , AA muhabirine yaptığı açıklamada, atletizmde ilk dünya şampiyonası madalyasını kazandırıp tarihe geçtiğini anımsatarak, "Tarihe geçmek çok güzel bir duygu. Hep bu madalyaları kazanmak için çok çalıştık. Tüm hayatımı madalyalar kazanmak için dizayn etmiştim. Özellikle sprintte tarihe geçmek inanılmaz bir duygu." diye konuştu.



Şu anki tek hedefinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları olduğunu vurgulayan Ramil , "Paris için hazırlanmaya başladık. En büyük yarışımız orası. Hedefimiz altın madalya kazanmak. Her sporcunun hedefi altın madalya kazanmaktır. Madalya kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Elimizden geleni yapalım da gerisi kısmet." ifadelerini kullandı.



- Emeklilik düşüncesi



Ramil Guliyev , emeklilik sürecinin yaklaştığını belirterek, şunları söyledi:



"2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan sonra emekli olabilirim. Emekli olduktan sonra geleceğimiz olan çocuklar için çalışmak istiyorum. Tecrübemi çocuklara aktarmak istiyorum. Ramil Guliyev Spor Okulları açmak istiyorum. Çocuklara hem tecrübemi aktaracağım hem de sadece atlet izm değil diğer spor dallarına da destek vermeye çalışacağım. Böyle bir projem var.



Türkiye'de atlet izmin gelişmesi için daha çok çocuğa ulaşılması gerekiyor. Daha fazla okulların açılıp, taramaların sık yapılması lazım."



Milli atlet olmanın her zaman gururunu yaşadığını anlatan Ramil , "Geçmişe dönsem yine atlet olmak isterdim. Ancak çok farklı olurdum. Aynı hataları yapmazdım. Sakatlandığım anlar var ve sebepleri de bildiğim için yeniden o hataları yapmazdım. Eskiye dönsem daha verimli bir atlet olacağımı düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.