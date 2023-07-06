Atletizmde Turkcell Süper Lig'in ilk kademesi İzmir'de sona erdi

Atletizmde ilk kademe yarışmaları tamamlandı.
Atatürk Stadı'nın yanındaki Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen ilk kademe müsabakalarında 20 yarış yapılırken, Fenerbahçe hem erkeklerde hem kadınlarda ilk sırada yer aldı.
Bu sene 36'ncısı gerçekleştirilen ligin final kademesi, 5-6 Eylül'de Bursa'da yapılacak.
Atatürk Stadı'nın yanındaki Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen ilk kademe müsabakalarında 20 yarış yapılırken, Fenerbahçe hem erkeklerde hem kadınlarda ilk sırada yer aldı.
Bu sene 36'ncısı gerçekleştirilen ligin final kademesi, 5-6 Eylül'de Bursa'da yapılacak.