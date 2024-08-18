Atletizmde Turkcell Süper Lig 1. Kademe Yarışmaları, İzmir'de başladı.
Atatürk Stadı'ndaki organizasyonda kadınlar ve erkeklerde sekizer kulüp mücadele etti.
İlk gün mücadelelerinin ardından kadınlarda ilk 3 sıra 76 puana ulaşan ENKA, 73 puanlı Fenerbahçe ve 49 puana sahip Batman Petrolspor'dan oluştu.
Erkeklerde ise 73'er puanlı Fenerbahçe ve ENKA ilk 2 sırada yer alırken, 50 puanlı Galatasaray üçüncü sırada bulunuyor.
Türkiye'yi Paris Olimpiyatları'nda temsil eden atletlerin de mücadele ettiği 1. kademe yarışmaları pazar günü tamamlanacak.
Atatürk Stadı'ndaki organizasyonda kadınlar ve erkeklerde sekizer kulüp mücadele etti.
İlk gün mücadelelerinin ardından kadınlarda ilk 3 sıra 76 puana ulaşan ENKA, 73 puanlı Fenerbahçe ve 49 puana sahip Batman Petrolspor'dan oluştu.
Erkeklerde ise 73'er puanlı Fenerbahçe ve ENKA ilk 2 sırada yer alırken, 50 puanlı Galatasaray üçüncü sırada bulunuyor.
Türkiye'yi Paris Olimpiyatları'nda temsil eden atletlerin de mücadele ettiği 1. kademe yarışmaları pazar günü tamamlanacak.
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