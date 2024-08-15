Atletizmde Turkcell Süper Lig 1. Kademe yarışları İzmir'de koşulacak

Atletizmde Turkcell Süper Lig 1. kademe yarışmaları, 17-19 Ağustos tarihlerinde İzmir'de yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atletizmde Turkcell Süper Lig 1. Kademe yarışları İzmir'de koşulacak
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15 Ağustos 2024 15:55
Atletizmde Turkcell Süper Lig'de 1. kademe yarışmaları hafta sonu İzmir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar ve erkeklerde sekizer kulübün katılacağı 1. kademe yarışmaları, 17-19 Ağustos tarihlerinde koşulacak.

İki kademeli olarak gerçekleşecek ligin final kademesi 7-8 Eylül tarihlerinde yine İzmir'de yapılacak. Turkcell Süper Lig'de milli takımın yıldız isimleriyle genç kuşağın yetenekli atletleri de ter dökme fırsatı yakalayacak.

Turkcell Süper Lig'de bu sezon yarışacak olan takımlar şöyle:

Kadınlar: İstanbul ENKA Spor Kulübü, İstanbul Fenerbahçe Spor Kulübü, İstanbul Beşiktaş Jimnastik Spor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Batman Petrol Spor Kulübü, Adana Seyhan Belediye Spor Kulübü, Kırıkkale Olimpik Spor Kulübü

Erkekler: İstanbul ENKA Spor Kulübü, İstanbul Fenerbahçe Spor Kulübü, İstanbul Galatasaray Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Batman Petrol Spor Kulübü, Bursa Osmangazi Spor Kulübü, Kırıkkale Olimpik Spor Kulübü

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