Atletizmde Hollanda 4x400 Karışık Bayrak Takımı altın madalya aldı!

Atletizmde Hollanda'nın 4x400 Karışık Bayrak Takımı, altın madalya kazandı.

Atletizmde Hollanda 4x400 Karışık Bayrak Takımı altın madalya aldı!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm branşında Hollanda'nın 4x400 Karışık Bayrak Takımı, altın madalyaya uzandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm 4x400 Karışık Bayrak Yarışı'nın finalleri yapıldı.

Eugene Omalla, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink ve Femke Bol'dan oluşan Hollanda, 3.07.43'le altın madalya kazandı.

Vernon Norwood, Shamier Little, Bryce Deadmon ve Kaylyn Brown'dan oluşan ABD 3.07.74'le gümüş, Samuel Reardon, Laviai Nielsen, Alex Haydock-Wilson ve Amber Anning'den oluşan Büyük Britanya ise 3.08.01'le bronz madalya elde etti.

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