Atletizmde gözler Süper Lig Final Yarışları'na çevrildi

Atletizmde Turkcell Süper Lig Final Yarışları, 28-29 Ağustos'ta Bursa'da düzenlenecek.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atıcılar Pisti'nde milli sporcuların tamamına yakınının katılımıyla gerçekleştirilecek final yarışlarında yeni rekorların kırılması bekleniyor.



Final yarışları öncesi branşlara göre en iyi dereceler şöyle açıklandı:



Erkekler:



100 metre: Ramil Guliyev (10.25)



200 metre: Ramil Guliyev (20.80)



400 metre: Sinan Ören (46.95)



800 metre: Murat Yalçınkaya (1.49.90)



1500 metre: Abdurrahman Gediklioğlu (3.48.37)



3000 metre: Aras Kaya (8.02.66)



5000 metre: Aras Kaya (13.40.02)



110 metre engelli: Mikdat Sevler (13.73)



400 metre engelli: Yasmani Copello (49.04)



3000 metre su engelli: Hilal Yego (8.36.29)



Yüksek atlama: Alperen Acet (2.25)



Sırıkla atlama: Ersu Şaşma (5.50)



Uzun atlama: Yunus Emre Gümüş (7.41)



Üç adım atlama: Can Özüpek (16.41)



Gülle atma: Alperen Karahan (18.51)



Disk atma: Yusuf Yalçınkaya (56.11)



Çekiç atma: Eşref Apak (77.56)



Cirit atma: Emin Öncel (80.00)



Kadınlar:



100 metre: Mizgin Ay (11.88)



200 metre: Mizgin Ay (24.53)



400 metre: Emel Şanlı-Kırçın (53.81)



800 metre: Aslı Arık, 2.08.51



1500 metre: Meryem Akdağ (4.19.17)



3000 metre: Yasemin Can (8.57.64)



5000 metre: Yasemin Can (15.06.54)



100 metre engelli: Şevval Ayaz, 13.49



400 metre engelli: Emel Şanlı Kırçın (58.25)



3000 metre engelli: Özlem Kaya (9.57.83)



Yüksek atlama: Kadriye Aydın (1.79)



Sırıkla atlama: Mesure Tutku Yılmaz (4.31)



Uzun atlama: Tuğba Danışmaz (6.16)



Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz (13.79)



Gülle atma: Emel Dereli (17.85)



Disk atma: Özlem Becerek (58.09)



Çekiç atma: Kıvılcım Kaya-Salman (67.15)



Cirit atma: Eda Tuğsuz (57.43)