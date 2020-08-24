Atletizmde gözler Süper Lig Final Yarışları'na çevrildi

Atletizmde Turkcell Süper Lig Final Yarışları, 28-29 Ağustos'ta Bursa'da düzenlenecek.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atıcılar Pisti'nde milli sporcuların tamamına yakınının katılımıyla gerçekleştirilecek final yarışlarında yeni rekorların kırılması bekleniyor.
Final yarışları öncesi branşlara göre en iyi dereceler şöyle açıklandı:
Erkekler:
100 metre: Ramil Guliyev (10.25)
200 metre: Ramil Guliyev (20.80)
400 metre: Sinan Ören (46.95)
800 metre: Murat Yalçınkaya (1.49.90)
1500 metre: Abdurrahman Gediklioğlu (3.48.37)
3000 metre: Aras Kaya (8.02.66)
5000 metre: Aras Kaya (13.40.02)
110 metre engelli: Mikdat Sevler (13.73)
400 metre engelli: Yasmani Copello (49.04)
3000 metre su engelli: Hilal Yego (8.36.29)
Yüksek atlama: Alperen Acet (2.25)
Sırıkla atlama: Ersu Şaşma (5.50)
Uzun atlama: Yunus Emre Gümüş (7.41)
Üç adım atlama: Can Özüpek (16.41)
Gülle atma: Alperen Karahan (18.51)
Disk atma: Yusuf Yalçınkaya (56.11)
Çekiç atma: Eşref Apak (77.56)
Cirit atma: Emin Öncel (80.00)
Kadınlar:
100 metre: Mizgin Ay (11.88)
200 metre: Mizgin Ay (24.53)
400 metre: Emel Şanlı-Kırçın (53.81)
800 metre: Aslı Arık, 2.08.51
1500 metre: Meryem Akdağ (4.19.17)
3000 metre: Yasemin Can (8.57.64)
5000 metre: Yasemin Can (15.06.54)
100 metre engelli: Şevval Ayaz, 13.49
400 metre engelli: Emel Şanlı Kırçın (58.25)
3000 metre engelli: Özlem Kaya (9.57.83)
Yüksek atlama: Kadriye Aydın (1.79)
Sırıkla atlama: Mesure Tutku Yılmaz (4.31)
Uzun atlama: Tuğba Danışmaz (6.16)
Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz (13.79)
Gülle atma: Emel Dereli (17.85)
Disk atma: Özlem Becerek (58.09)
Çekiç atma: Kıvılcım Kaya-Salman (67.15)
Cirit atma: Eda Tuğsuz (57.43)
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atıcılar Pisti'nde milli sporcuların tamamına yakınının katılımıyla gerçekleştirilecek final yarışlarında yeni rekorların kırılması bekleniyor.
Final yarışları öncesi branşlara göre en iyi dereceler şöyle açıklandı:
Erkekler:
100 metre: Ramil Guliyev (10.25)
200 metre: Ramil Guliyev (20.80)
400 metre: Sinan Ören (46.95)
800 metre: Murat Yalçınkaya (1.49.90)
1500 metre: Abdurrahman Gediklioğlu (3.48.37)
3000 metre: Aras Kaya (8.02.66)
5000 metre: Aras Kaya (13.40.02)
110 metre engelli: Mikdat Sevler (13.73)
400 metre engelli: Yasmani Copello (49.04)
3000 metre su engelli: Hilal Yego (8.36.29)
Yüksek atlama: Alperen Acet (2.25)
Sırıkla atlama: Ersu Şaşma (5.50)
Uzun atlama: Yunus Emre Gümüş (7.41)
Üç adım atlama: Can Özüpek (16.41)
Gülle atma: Alperen Karahan (18.51)
Disk atma: Yusuf Yalçınkaya (56.11)
Çekiç atma: Eşref Apak (77.56)
Cirit atma: Emin Öncel (80.00)
Kadınlar:
100 metre: Mizgin Ay (11.88)
200 metre: Mizgin Ay (24.53)
400 metre: Emel Şanlı-Kırçın (53.81)
800 metre: Aslı Arık, 2.08.51
1500 metre: Meryem Akdağ (4.19.17)
3000 metre: Yasemin Can (8.57.64)
5000 metre: Yasemin Can (15.06.54)
100 metre engelli: Şevval Ayaz, 13.49
400 metre engelli: Emel Şanlı Kırçın (58.25)
3000 metre engelli: Özlem Kaya (9.57.83)
Yüksek atlama: Kadriye Aydın (1.79)
Sırıkla atlama: Mesure Tutku Yılmaz (4.31)
Uzun atlama: Tuğba Danışmaz (6.16)
Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz (13.79)
Gülle atma: Emel Dereli (17.85)
Disk atma: Özlem Becerek (58.09)
Çekiç atma: Kıvılcım Kaya-Salman (67.15)
Cirit atma: Eda Tuğsuz (57.43)