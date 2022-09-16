Atletizmde en iyi seviye için mücadele sürüyor!

Avrupa Atletizm Birliği tarafından görevlendirilen danışmanlar, Türkiye Atletizm Federasyonunun bütün birimlerine kurumsallaşmanın daha iyi hale gelmesi için seminer veriyor.



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, bugün başlayan seminerle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Sportif başarı kadar kurumsallaşmanın da önemine dikkati çeken Çintimar, "Avrupa Atletizm Birliği tarafından görevlendirilen danışmanlar 3 günlük bir seminer için ülkemize geldi. Misyonumuz ve vizyonumuz gereği kurumsal yapı olarak en güçlü hale gelebilmek için bir çalışma yapıyoruz. Federasyon içinde tüm birimlerle tek tek çalışma yapıyorlar. Eksi ve iyi yönlerimizi çıkartıyorlar. Bu çalışma neticesinde daha kurumsal olarak çalışmamızı sağlayacaklar. Bunu da Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çalışmalarıyla entegre ettiğimizde daha güçlü bir kurumsal hale geleceğiz." ifadelerini kullandı.



Türkiye'ye gelen yetkililerin federasyonun kurumsallaşma seviyesinden memnuniyet duyduğunu anlatan Çintimar, "Bu sabah 3.5 saatlik bir toplantı yaptık. Şu ana kadar gidilen ülkeler içerisinde, bizim ortalamanın üstünde olduğumuz söylediler. Biz en iyisi olmak istiyoruz. Sporda yaptığımız gelişmeyi kurumsallıkta da yapmak istiyoruz. Türkiye'nin 2023 ve 2053 vizyonu doğrultusunda biz de üzerimize düşeni yapıyoruz." diye konuştu.



Avrupa Atletizm Birliğinin danışmanlarından Oliver Scheer ve Samuel Lopes de Türkiye'nin atletizme olan ilgisinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.



Scheer, Türkiye'ye iyi bir iş birliği yapmak için geldiklerini anlatarak, "Hep birlikte yapacağımız beyin fırtınasıyla çalışmalar üreteceğiz. Bu çalışmalar sonucunda da iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz." dedi.



Lopes ise Konya'da geçen ay düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda görev aldığını hatırlatarak, "Türkiye Atletizm Federasyonu sporcularına en iyi ortamı sağlamak istiyor. Türk insanının atletizme olan ilgisinin de farkındayız. Burada iyi bir seminer geçirip Türk atletizmine fayda sağlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.









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