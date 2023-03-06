Atletizmde 14. Türkiye oldu!

Şampiyonayı 4 altın, 1 gümüş olmak üzere toplam 5 madalyayla tamamlayan Norveç, ülke sıralamasının zirvesinde yer aldı. Kadınlar üç adım atlamada Tuğba Danışmaz ile altın madalya kazanan Türkiye, 14. oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atletizmde 14. Türkiye oldu!
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06 Mart 2023 00:12
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın madalya sıralamasında Norveç ilk sırada yer aldı.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı şampiyonayı 4'ü altın, 1'i gümüş olmak üzere 5 madalyayla tamamlayan Norveç, zirveye yerleşti.

Organizasyonda 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Hollanda ikinci, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde eden Büyük Britanya üçüncü sırada bulunuyor.

Kadınlar üç adım atlamada Tuğba Danışmaz ile podyumun zirvesine çıkan Türkiye ise sıralamaya giren 21 ülke arasında 14'üncü oldu.

Şampiyonanın ardından madalya tablosu şöyle oluştu:
  ÜLKE ALTIN GÜMÜŞ BRONZ TOPLAM
1 Norveç

 4 1 0 5
2 Hollanda

 3 3 1 7
3 Büyük Britanya

 3 1 2 6
4 İtalya

 2 4 0 6
5 Belçika

 2 1 3 6
6 Portekiz

 2 0 1 3
6 İsviçre

 2 0 1 3
8 Finlandiya

 2 0 0 2
9 Fransa

 1 2 3 6
10 Almanya

 1 2 1 4
11 Yunanistan

 1 2 0 3
12 Ukrayna

 1 1 2 4
13 İspanya

 1 1 0 2
14 Türkiye

 1 0 0 1
15 Polonya

 0 4 3 7
16 Slovenya

 0 2 0 2
17 İsveç

 0 1 3 4
18 Çekya

 0 1 1 2
18 Romanya

 0 1 1 2
20 Sırbistan

 0 0 2 2
21 Estonya

 0 0 1 1
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