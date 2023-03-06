Atletizmde 14. Türkiye oldu!

ÜLKE ALTIN GÜMÜŞ BRONZ TOPLAM 1 Norveç



4 1 0 5 2 Hollanda



3 3 1 7 3 Büyük Britanya



3 1 2 6 4 İtalya



2 4 0 6 5 Belçika



2 1 3 6 6 Portekiz



2 0 1 3 6 İsviçre



2 0 1 3 8 Finlandiya



2 0 0 2 9 Fransa



1 2 3 6 10 Almanya



1 2 1 4 11 Yunanistan



1 2 0 3 12 Ukrayna



1 1 2 4 13 İspanya



1 1 0 2 14 Türkiye



1 0 0 1 15 Polonya



0 4 3 7 16 Slovenya



0 2 0 2 17 İsveç



0 1 3 4 18 Çekya



0 1 1 2 18 Romanya



0 1 1 2 20 Sırbistan



0 0 2 2 21 Estonya



0 0 1 1

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın madalya sıralamasında Norveç ilk sırada yer aldı.Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı şampiyonayı 4'ü altın, 1'i gümüş olmak üzere 5 madalyayla tamamlayan Norveç, zirveye yerleşti.Organizasyonda 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Hollanda ikinci, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde eden Büyük Britanya üçüncü sırada bulunuyor.Kadınlar üç adım atlamada Tuğba Danışmaz ile podyumun zirvesine çıkan Türkiye ise sıralamaya giren 21 ülke arasında 14'üncü oldu.