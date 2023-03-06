Atletizmde 14. Türkiye oldu!

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın madalya sıralamasında Norveç ilk sırada yer aldı.
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı şampiyonayı 4'ü altın, 1'i gümüş olmak üzere 5 madalyayla tamamlayan Norveç, zirveye yerleşti.
Organizasyonda 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Hollanda ikinci, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde eden Büyük Britanya üçüncü sırada bulunuyor.
Kadınlar üç adım atlamada Tuğba Danışmaz ile podyumun zirvesine çıkan Türkiye ise sıralamaya giren 21 ülke arasında 14'üncü oldu.
Şampiyonanın ardından madalya tablosu şöyle oluştu:
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı şampiyonayı 4'ü altın, 1'i gümüş olmak üzere 5 madalyayla tamamlayan Norveç, zirveye yerleşti.
Organizasyonda 3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Hollanda ikinci, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde eden Büyük Britanya üçüncü sırada bulunuyor.
Kadınlar üç adım atlamada Tuğba Danışmaz ile podyumun zirvesine çıkan Türkiye ise sıralamaya giren 21 ülke arasında 14'üncü oldu.
Şampiyonanın ardından madalya tablosu şöyle oluştu:
|ÜLKE
|ALTIN
|GÜMÜŞ
|BRONZ
|TOPLAM
|1
| Norveç
|4
|1
|0
|5
|2
| Hollanda
|3
|3
|1
|7
|3
| Büyük Britanya
|3
|1
|2
|6
|4
| İtalya
|2
|4
|0
|6
|5
| Belçika
|2
|1
|3
|6
|6
| Portekiz
|2
|0
|1
|3
|6
| İsviçre
|2
|0
|1
|3
|8
| Finlandiya
|2
|0
|0
|2
|9
| Fransa
|1
|2
|3
|6
|10
| Almanya
|1
|2
|1
|4
|11
| Yunanistan
|1
|2
|0
|3
|12
| Ukrayna
|1
|1
|2
|4
|13
| İspanya
|1
|1
|0
|2
|14
| Türkiye
|1
|0
|0
|1
|15
| Polonya
|0
|4
|3
|7
|16
| Slovenya
|0
|2
|0
|2
|17
| İsveç
|0
|1
|3
|4
|18
| Çekya
|0
|1
|1
|2
|18
| Romanya
|0
|1
|1
|2
|20
| Sırbistan
|0
|0
|2
|2
|21
| Estonya
|0
|0
|1
|1
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