Atletizm Süper Ligi sona erdi

Atletizmde Turkcell Süper Lig'in ilk kademesi İzmir'de sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atletizm Süper Ligi sona erdi
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06 Temmuz 2023 14:12
Atletizmde Turkcell Süper Lig ilk kademe yarışmaları, İzmir'de sona erdi.

Atatürk Stadı'nın yanındaki Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen ilk kademe müsabakalarında 20 yarış yapılırken, Fenerbahçe hem erkeklerde hem kadınlarda ilk sırada yer aldı.

Bu sene 36'ncısı gerçekleştirilen ligin final kademesi, 5-6 Eylül'de Bursa'da yapılacak.

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