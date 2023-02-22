Atletizm Şampiyonası'nın geliri depremzedelere bağışlanacak

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın bilet gelirlerinin depremden etkilenenlere bağışlanacağını bildirdi.
Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'daki şampiyonanın 2-5 Mart tarihlerinde gerçekleştirileceğini hatırlatarak, "Avrupa Şampiyonası'nda satılan biletlerin geliri depremzedelere bağışlanacak. Ayrıca Avrupa Atletizm Birliği satılan her bilet için 1 avro bağışlayacak." ifadelerini kullandı.
Çintimar, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'daki şampiyonanın 2-5 Mart tarihlerinde gerçekleştirileceğini hatırlatarak, "Avrupa Şampiyonası'nda satılan biletlerin geliri depremzedelere bağışlanacak. Ayrıca Avrupa Atletizm Birliği satılan her bilet için 1 avro bağışlayacak." ifadelerini kullandı.
Çintimar, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
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