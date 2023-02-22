Atletizm Şampiyonası'nın geliri depremzedelere bağışlanacak

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın gelirinin depremzedelere bağışlanacağını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atletizm Şampiyonası'nın geliri depremzedelere bağışlanacak
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22 Şubat 2023 14:40
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın bilet gelirlerinin depremden etkilenenlere bağışlanacağını bildirdi.

Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'daki şampiyonanın 2-5 Mart tarihlerinde gerçekleştirileceğini hatırlatarak, "Avrupa Şampiyonası'nda satılan biletlerin geliri depremzedelere bağışlanacak. Ayrıca Avrupa Atletizm Birliği satılan her bilet için 1 avro bağışlayacak." ifadelerini kullandı.

Çintimar, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

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