Atletizm Şampiyonası'nda iki madalya

Finlandiya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide İsmail Nezir altın, Berke Akçam gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atletizm Şampiyonası'nda iki madalya
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16 Temmuz 2023 17:07
Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet İsmail Nezir altın, Berke Akçam gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Finlandiya'nın Espoo kentinde gerçekleştirilen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli kategorisinde ilk 2 sırayı milli sporcular aldı.

Final yarışında İsmail Nezir 49.19'luk derecesiyle ilk sırada yer alarak Avrupa şampiyonu oldu. Berke Akçam ise 49.48'lik derecesiyle bitişi ikinci sırada geçerek gümüş madalya elde etti.

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