Atletizm Şampiyonası'nda 2 madalya

Yüksek atlamada Ali Eren Ünlü altın, üç adım atlamada ise Batuhan Çakır bronz madalya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Atletizm Şampiyonası'nda 2 madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2023 22:11
Finlandiya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular Ali Eren Ünlü yüksek atlamada altın madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Espoo kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ali Eren, yüksek atlamada 2.22'lik derecesiyle birinci olarak altın madalya elde etti.

Üç adım atlamada ise Batuhan Çakır, 16.16'lık derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery