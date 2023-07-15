Atletizm Şampiyonası'nda 2 madalya

Finlandiya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular Ali Eren Ünlü yüksek atlamada altın madalya kazandı.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Espoo kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ali Eren, yüksek atlamada 2.22'lik derecesiyle birinci olarak altın madalya elde etti.



Üç adım atlamada ise Batuhan Çakır, 16.16'lık derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya aldı.



