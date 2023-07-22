Atletizm Şampiyonası başladı

76'ıncısı düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası başladı. Milliler sabah yapılan yarışlarda 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atletizm Şampiyonası başladı
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22 Temmuz 2023 16:15
Sırbistan'da düzenlenen 76. Balkan Atletizm Şampiyonası başladı.

Türkiye, Kraljevo kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde sabah yapılan müsabakalarda 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Milli atlet Tuğba Güvenç, 3000 metre engel kategorisinde 9.29.75'lik derecesiyle gümüş, Semra Karaarslan aynı yarışta 9.47.76'lık derecesiyle bronz madalya kazandı. Çekiç atma kategorisinde de Özkan Baltacı 73,34 metrelik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

100 metre seçme serisini tamamlayan sporcular Simay Özçiftçi, Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay da finale kalma başarısını gösterdi.

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