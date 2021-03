Atletizm Milli Takımı'nın hedefi Avrupa Salon Şampiyonası'nda başarı

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 36. Avrupa Salon Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar almayı hedeflediklerini belirtti.



Çintimar, AA muhabirine, Polonya'nın Torun kentinde 4-7 Mart tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için 20 milli sporcunun kota aldığını ancak 13 sporcunun organizasyona katılacağını söyledi.



Bazı sporcuların milli takım kafilesinde yer almayacağını belirten Çintimar, "Bir önceki Dünya Salon Şampiyonası'nda 60 metrede final koşan Emre Zafer Barnes'i, olimpiyatlara hazırlandığı için Polanya'ya götürmüyoruz. Olimpiyat kotası için çalışan Mizgin Ay'ın ayağında bir sakatlık var, ilerlememesi için oraya götürmüyoruz. Gidecek diğer sporcularımızla, Allah nasip ederse, Avrupa Salon Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğiz." dedi.



Atletizmde iyi bir ivmenin yakalandığını vurgulan Çintimar, "Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na bugüne kadarki en yüksek kota alımı gerçekleşti. Bu da atletizmdeki ivmenin ve salgına rağmen ilerlemenin bir neticesi. Pandemi sürecinde bütün sporcularımızın özel şartlarda ve korumalı alanlarda antrenmanlarını yapmalarını sağladık. Bugünkü dereceler de bunların bir gelişmesi." ifadelerini kullandı.



Polonya'ya gidecek sporcuların hepsinin finallerde yarışmayı hedeflediğini ifade eden Çintimar, şöyle konuştu:



"Olimpiyat kotası alan 23 yaş altı Avrupa şampiyonu sporcumuz Necati Er, üç adım atlamada yarışacak ve favoriler arasında. Tuğba Danışmaz da üç adım atlamada performans sergileyecek. Bir ay önce antrenörünü kaybeden Mersinli sporcumuz Ersu Şaşma, o psikolojiye rağmen hem Türkiye rekorları kırdı hem kota için olimpiyat yolunda emin adımlarla ilerliyor hem de Polonya'da sırıkla atlamada yarışıyor. Allah nasip ederse ilk 3 adaylarından birisi. Emel Dereli, gülle atmada finalde yarışabilecek sporcularımızdan birisi. Yine Mersin'in yetiştirdiği, Balkanlarda ve Avrupa'da her zaman finalde yarışabilecek sporcularımızdan birisi olan Mikdat Sevler, 60 metre engellide mücadele verecek. Kayhan Özer, 60 metrede final koşabilecek genç bir sporcumuz. 400 metre yarışları için geçen yılın Avrupa şampiyonu olan genç takımımızın 3 sporcusunu götürüyoruz."



Çintimar, 4x400 bayrak takımının 2 saliselik fark nedeniyle şampiyonaya kota alamadığını belirterek, takımın Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda emin adımlarla ilerlediğini aktardı.



Şampiyonadan umutlu olduklarını kaydeden Çintimar, "36. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'ndan Allah nasip ederse elimiz boş dönmemeyi ümit ediyoruz. Çocuklarımız için önemli olan şey, sakatlanmadan olimpiyat yolunda emin adımlarla yürürken, Avrupa Şampiyonası'nda da başarı yakalayabilmek." değerlendirmesinde bulundu.



- Olimpiyatlar için 40 kota hedefi sürüyor



Başkan Fatih Çintimar, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak milli sporcuların sayısını arttırmak için çalıştıklarını dile getirerek, "14 kesinleşmiş kotamız var. Şu anki sıralama sistemine göre kesin durumda olan 24'e yakın sporcumuz var. Her an geçilebilirler veya üst sıralara çıkabilirler ihtimali nedeniyle onları belirtmiyoruz. Hedefimiz hem direkt kota hem de sıralama sistemiyle 40 sporcumuzun kota alması. Atletizmde derecelerin çok geriye çekilmesinden dolayı çok zor şey değil. Pandemi dolayısıyla yarış bulamıyoruz. Çocuklarımızın kota alabileceği yarış bulma sıkıntımız var. Buna rağmen biz, hedef koyduğumuz 40 olimpiyat kotasına ulaşabilmek için bütün gücümüzle çalışmaya gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle gençler ve yıldızlar kategorisinde altyapı çalışmaları yapamadıklarını aktaran Çintimar, gelecek dönemde başta eğitim çalışmaları olmak üzere organizasyonlar gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.



Çintimar, okulların açılmasıyla birlikte organizasyon yapmanın daha kolay olacağını vurgulayarak, şunları söyledi:



"Okulların açılmasıyla biz de çocuklarımızla, hocalarımızla organizasyonlar yapıp, altyapıdaki gelişimi devam ettirmek istiyoruz. Türkiye'de şu an atletizmin altyapısı, son derece hızlı ve güçlü geliyor. Hem olimpiyat kadromuz hem de Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na gidecek ekibimizin tamamına yakını 23 yaş altında. Bu milli takımımız, 3 olimpiyatta yarışabilecek nitelikteki genç sporcularımızdan oluşuyorlar. Bu altyapıyla inşallah güzel şeyler yapacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'müzün, il müdürlüklerimizin, kulüplerimizin çok ciddi desteği, katkısı var. Bu katkılara, antrenörlerimizin de emeği katılınca belli bir başarı gelmiş oluyor. Biz de bu başarıyı daha yukarılara taşımak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağız."



- Şampiyonaya katılacak sporcular



Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkeklerde Kayhan Özer, Umut Uysal, Oğuz Uyar 60 metrede, Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Kubilay Ençü 400 metrede, Furkan Aktaş, Mikdat Sevler 60 metre engellide, Abdurrahman Gediklioğlu 3 bin metrede, Ersu Şaşma sırıkla atlamada, Necati Er de 3 adım atlamada performans sergileyecek.



Kadınlar kategorisinde ise Tuğba Danışmaz 3 adım atlamada, Emel Dereli de gülle atmada yarışacak.