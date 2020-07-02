Atletizm Milli Takımı'nın Erzurum kampı başladı

Atletizm Milli Takımı sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla ara verilen kamp çalışmaları kapsamında Erzurum'da toplandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Atletizm Tartan Pisti ile Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki atletizm pistinde antrenmanlara başlayan milli takım, mesafe, maraton ve yürüyüş branşlarından 40 sporcuyla, yaklaşık 2 ay kentte kamp yapacak.



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi döneminde sporcuların her biri ayrı yerlerde olacak şekilde kampları devam ettirdiklerini belirtti.



Normalleşme süreci içerisinde, sosyal mesafeyi koruyarak ve Sağlık Bakanlığının açıklamış olduğu 14 kurala uyarak antrenmanlara devam edeceklerini aktaran Çintimar, "Sekiz ayrı yerde kampımız var. Mesafe kampı için Erzurum'dayız. Erzurum tüm spor branşları için iklim ve hava olarak son derece uygun. Sporcularımız da Erzurum'u tercih ediyorlar." diye konuştu.



Çintimar, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almak için mücadelelerini sürdüreceklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:



"Kotası kesinleşmiş Yavuz Ağralı ve Meryem Bekmez burada. Diğerleri de açılacak yarışlarla birlikte kotalarını tamamlayıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Erzurum'un bir yüksek performans merkezi olarak bu kampları alması doğal hakkı. Antrenmanları burada son derece güzel ve ılıman bir iklimde yapıp, ardından ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin çabası içerisindeyiz. Federasyon olarak son 6 yıl içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın da desteğiyle, Avrupa'nın yükselen bir yıldızı haline geldik. Aynı zamanda ülkemizde de başarı grafiği en üst seviyelere çıkan federasyonlardan birisiyiz. Bu çalışmalarımıza kulüpler, antrenörler ve teknik heyetlerle, son derece güçlü bir şekilde devam ediyoruz."



Kampa katılan sporculardan milli atlet Meryem Bekmez, yüksek rakımda daha iyi antrenmanlar yapabilmek için Erzurum'a geldiklerini kaydederek, "Kamp çok verimli geçiyor. Pandemi döneminde zor bir süreç geçirdik ve antrenman da yapamadık. Şu anda gayet iyiyiz. 2021'deki Tokyo Olimpiyat Oyunları için çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



Milli sporcu Yavuz Ağralı ise Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla 2-3 ay boyunca evde antrenman yapmaya çalıştıklarını, bakanlık ve federasyonun desteği ile Erzurum'a geldiklerini dile getirerek, "Buraya geldik ve toparlanmaya çalışıyoruz. Tokyo'ya en iyi şekilde hazırlanıp, orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Pandemi diğer sporcular gibi bizi de olumsuz etkiledi." şeklinde konuştu.







