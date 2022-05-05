Atletizm heyecanı hafta sonu Bursa'da yaşanacak

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa'da bu hafta sonu 4 farklı yarış yapılacak.



Federasyondan yapılan açıklamada, Atıcılar Atletizm Pisti'nde 7-8 Mayıs'ta Nurullah İvak Atmalar Kupası, Komple Atlet Kupası, ANALİG yarı finalleri ve Anadolu Yıldızlar Ligi'nin müsabakalarının yapılacağı aktarıldı.



Nurullah İvak Atmalar Kupası'nın aynı zamanda Spor Toto 18 Yaş Altı Atmalar Ligi'nin final etabı da olarak düzenleneceği belirtildi.



Bu 4 yarışa yaklaşık 500 atletin katılacağı kaydedildi.





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